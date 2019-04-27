Футбол

«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат 12:53

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Победу в игре одержали хозяева со счётом 2:1. Счёт в матче на 21-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе.
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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