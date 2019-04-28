«Реал» Сосьедад обыграл «Хетафе» в матче ПримерыЧемпионат 12:53

Завершился матч 35-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Встреча состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Победу в игре одержали хозяева со счётом 2:1. Счёт в матче на 21-й минуте ударом с 11-метровой отметки открыл форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе.

Экономика Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.

Политика Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".

Происшествия В Греции телеоператора убило пиротехникой В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Транспорт Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.

Единоборства Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.

Футбол «Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу «Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.

Шоу-бизнес Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после аварии Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, улучшилось, сообщила телеканалу "Звезда" PR-директор артистки Маргарита Соколова.

Шоу-бизнес У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.

Гаджеты Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3 В смартфоне для охлаждения Snapdragon 855 используется вентилятор, который затягивает воздух через боковую решетку, и выбрасывает его через ряд прорезей на тыльной стороне смартфона.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.

Политика Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Политика СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром» Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.

Политика Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.

Политика В США умер экс-сенатор Ричард Лугар Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.

Космос В гигантской галактике образовалась гигантская черная дыра Галактика M87 является местом расположения для сверхмассивной черной дыры, которая извергает две струи материала в космос почти со скоростью света.

Политика Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.

Политика Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".

Космос NASA испытывает в космосе робопчел Всего в эксперименте будет задействовано три робопчелы, две уже находятся на станции, еще одна должна туда прибыть летом.