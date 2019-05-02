«Реал Сосьедад» на выезде одолел «Алавес»ProstoProSport вчера в 14:24

Футболисты «Алавеса» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании проиграли «Реалу Сосьедаду». Встреча, прошедшая в субботу в Витории на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе мяч забил Виллиан Жозе.

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.

Происшествия Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Политика КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ» КГБ Белоруссии сообщил о задержании с поличным одного из самых влиятельных людей страны Андрея Втюрина.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Экономика Снять наличные с карт станет сложнее В свою очередь под пристальный контроль Росфинмониторинга попадут все операции по обналичиванию денег с зарубежных и анонимных карт.

Происшествия На Ангаре опрокинулась лодка с шестью пассажирами Лодка, в которой находились шесть человек, опрокинулась на Ангаре, ведутся поиски одного из пострадавших, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Общество Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.

Политика РФ рассматривает варианты выхода из конвенции по правам человека Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека, заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

Экономика Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Политика Гуайдо признал провал попытки свержения президента Венесуэлы Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в интервью The Washington Post признал, что попытка свергнуть президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Общество Правительство упростило оформление ж/д билетов на младенцев, не достигших месячного возраста Как говорится на сайте правительства, постановлением от 30 апреля 2019 года №545 предусмотрена возможность оформления железнодорожного билета для детей в возрасте до одного месяца на основании данных медицинского свидетельства о рождении.

Культура Группа Queen стала богаче британской королевы Совместное состояние музыкантов Queen — Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона — составило 445 млн фунтов (585 млн долларов) и выросло в том числе за счет успешного проката вышедшего в прошлом году фильма о становлении группы «Богемская рапсодия» (собрал около 1 млрд долларов, получил 4 «Оскара»).

Здоровье Россияне не могут выехать из Монголии из-за карантина по чуме Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий Монголии после того, как там был введен карантин по чуме.

Культура Владимир Путин наградил орденами работников культуры Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.

Политика Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.