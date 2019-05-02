Футбол

«Реал Сосьедад» на выезде одолел «Алавес»ProstoProSport вчера в 14:24

Алавес — Реал Сосьедад
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Мендисорроса»
24′
Ману Гарсия
Карлос Вигарай
Мубарак Вакасо
46′
46′
Лука Сангальи
Игор Субельдия
Мубарак Вакасо
48′
58′
Андер Барренечеа
Кевин Родригес
Борха Бастон
Йон Гвидетти
64′
73′
Рубен Пардо
73′
Ариц Элустондо
Хуанми Хименес
80′
Микель Мерино
Мартин Агиррегабирия
Патрик Твумаси
80′
89′
Игор Субельдия
Футболисты «Алавеса» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании проиграли «Реалу Сосьедаду». Встреча, прошедшая в субботу в Витории на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе мяч забил Виллиан Жозе.
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