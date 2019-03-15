«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью в матче примерыМатч ТВ вчера в 18:03

«Реал Сосьедад» принимал «Леванте» в 28-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. На 27-й минуте игры Аднан Янузай вывел хозяев вперед. В конце второго тайма «Леванте» отыгрался — отличился Борха Майораль.

«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью в матче примеры

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