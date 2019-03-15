Футбол

«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью в матче примерыМатч ТВ 18:03

Реал Сосьедад — Леванте
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Аднан Янузай
26′
30′
Рубен Везу
38′
Хосе Родригес
Сандро Рамирес
44′
61′
Коке Морено
Мозес Саймон
Сандро Рамирес
Хон Баутиста
66′
Микель Мерино
71′
73′
Рубен Рочина
Рохер Марти
79′
Борха Майораль
81′
Хосе Родригес
Серхио Постиго
«Реал Сосьедад» принимал «Леванте» в 28-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. На 27-й минуте игры Аднан Янузай вывел хозяев вперед. В конце второго тайма «Леванте» отыгрался — отличился Борха Майораль.
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«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью в матче примеры

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