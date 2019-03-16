Футбол

«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 17:50

Реал Сосьедад — Леванте
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Аднан Янузай
26′
30′
Рубен Везу
38′
Хосе Родригес
Сандро Рамирес
44′
61′
Коке Морено
Мозес Саймон
Сандро Рамирес
Хон Баутиста
66′
Микель Мерино
71′
73′
Рубен Рочина
Рохер Марти
79′
Борха Майораль
81′
Хосе Родригес
Серхио Постиго
"Реал Сосьедад" и "Леванте" обменялись голами в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:1). Аднан Янузай вывел команду из Сан-Себастьяна вперед на 26-й минуте, а Борха Майораль во втором тайме сравнял счет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью в матче примеры

Матч ТВ18:03

«Реал Сосьедад» и «Леванте» поделили очки в матче Примеры

Чемпионат17:56

Примера. «Реал» примет «Сельту», «Атлетико» в Бильбао, «Барса» в гостях у «Бетиса»

LiveSport.ru18:05

«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью

Спорт-Экспресс17:50

Примера. «Реал Сосьедад» поделил очки с «Леванте» и другие матчи 28-го тура

Sport.ru16:59

Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничью

Sports.ru06:20

«Реал Сосьедад» – «Леванте»: будет ли победитель?

Все про Спорт рувчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Происшествия

Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии

Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.
Обновлено в 19:48
Космос

Ракета Delta 1V с военным спутником стартовала с космодрома в США

Ракета Delta 1V с военным спутником связи "WGS-10" стартовала с космодрома в США.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Обновлено в 21:16
Политика

Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом»

Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 19:07
Политика

National interest: Россия побеждает в «санкционной войне»

Издание пишет, что США и ЕС хотели "наказать" Россию, но на самом деле стимулировали рост ее экономики Профессор политологии Джуди Твигг в статье для National interest пишет, что санкции, которые были введены Западом в 2014 году и после этого периодически дополнялись, имели цель "наказать" Россию, но вместо этого стали толчком для развития экономики.
Обновлено в 21:42
Футбол

ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2018 года в России составил $5,357 млрд.
Обновлено в 16:46
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Каролину» в матче НХЛ, Бобровский отразил 46 бросков

"Коламбус" обыграл "Каролину" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 21:51
Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разрабатывает улучшенные модификации станций визуально-оптических помех «Филин», а также повышает дальность действия текущей версии, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 20:57
Экономика

Гильдия пекарей: в этом году хлеб подорожает на 5-6%

По итогам 2019 года ожидается рост стоимости хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.
Обновлено в 20:36
Политика

Немецкий депутат призвал уважать итоги крымского референдума

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Обновлено в 20:43
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика

Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом.
Обновлено в 20:30
Интернет

«Яндекс» запустит собственную социальную сеть

«Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.
Обновлено в 21:51
Финансы

На Украине дефицит госбюджета вырос в 8,5 раз

Дефицит украинского бюджета за январь-февраль этого года вырос в 8,5 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 21:35
Политика

Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая

Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.
Обновлено в 19:56
Политика

На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого»

«Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Несколько жилых зданий обрушились на севере Китая

Как утверждает агентство "Синьхуа", не менее двух человек стали жертвами обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь северной китайской провинции Шаньси.
Обновлено в 21:49
Транспорт

ЦОДД оштрафовали за установку уменьшенных дорожных знаков

Мировой суд назначил ЦОДД штраф в 200 тысяч рублей. Претензии вызвали знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход».
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Новосибирске борец против абортов изнасиловал родную дочь

Обновлено в 21:29
Политика

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.
Обновлено в 14:06
Политика

США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда

Вашингтон принял решение о введении визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).
Обновлено в 10:43
Экономика

В Центробанке предупредили о росте цен

Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.
Обновлено в 02:39
Политика

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено в 14:03
Спорт

Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 11:06
Финансы

Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года

Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве

16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
Обновлено в 17:37
Политика

Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов в Алжире

Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов, прошедших в Алжире в пятницу, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на алжирскую полицию.
Обновлено в 18:29
Политика

В правительстве РФ опровергли сообщения СМИ об отмене МАКС-2019

Правительство РФ опровергло растиражированное СМИ сообщение об отмене в 2019 году Международного авиационного космического салона (МАКС).
Обновлено в 09:54
Политика

Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
Обновлено в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное