Футбол

«Реал Сосьедад» и «Леванте» сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 17:50

Реал Сосьедад — Леванте
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
Аднан Янузай
26′
30′
Рубен Везу
38′
Хосе Родригес
Сандро Рамирес
44′
61′
Коке Морено
Мозес Саймон
Сандро Рамирес
Хон Баутиста
66′
Микель Мерино
71′
73′
Рубен Рочина
Рохер Марти
79′
Борха Майораль
81′
Хосе Родригес
Серхио Постиго
"Реал Сосьедад" и "Леванте" обменялись голами в матче 28-го тура чемпионата Испании (1:1). Аднан Янузай вывел команду из Сан-Себастьяна вперед на 26-й минуте, а Борха Майораль во втором тайме сравнял счет.
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