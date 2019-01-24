Футбол

«Реал» Мадрид – «Жирона»: будет ли игра результативной?Все про Спорт ру 23 января в 11:40

Реал — Жирона
4 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
6′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
17′
35′
Педро Алькала
Серхио Рамос
41′
Начо Фернандес
45′+2′
46′
Педро Алькала
Бернардо Эспиноса
Каземиро
Маркос Льоренте
58′
58′
Борха Гарсия
Пайк Сын Хо
Серхио Рамос
61′
Лука Модрич
Тони Кроос
62′
Маркос Льоренте
65′
65′
Алекс Гранель Ноге
Дани Себальос
Иско
69′
Серхио Рамос
76′
77′
Энтони Лосано
Порту
Карим Бензема
80′
В первом четвертьфинальном матче Копа дель Рей «Реал» попробует создать себе комфортный задел в дуэли с «Жироной», уже выбившей из турнира один из испанских топ-клубов.
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