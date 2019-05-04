«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч ПримерыЧемпионат 07:00

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все про Спорт ру

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100 Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.

Происшествия 13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Происшествия В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ЧП в Шереметьево Инцидент в московском аэропорту Шереметьево, где после посадки загорелись двигатели самолета рейса SU1492 Москва — Мурманск, вызвал небольшой коллапс в аэропорту Казани.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100 Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы США, считает бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Происшествия На борту сгоревшего самолета был глава Североморска На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.

Авто Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.

Футбол ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо» Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.

Культура «Я говорил от имени России». 7 мая — столетие со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого Поражает обширность тематики Слуцкого и всегда-то ему присущая, но неиссякаемая во всех новых и новых массивах неопубликованных ранее стихов: от генеральных лиц и событий, Сталина, великой войны, террора, строительства и упадка империи, идеалов и их утраты до самых мелких деталей быта и нравов советской страны.

Армия и оружие Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.

Космос Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.

Космос Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.