Футбол

«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч ПримерыЧемпионат 07:00

Реал — Вильярреал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мариано Диас
2′
11′
Жерар Морено
Хесус Вальехо
40′
43′
Родриго Фунес Мори
Мариано Диас
49′
56′
Альфонсо Педраса
Мануэль Тригерос
Федерико Вальверде
Иско
62′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
62′
72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
Браим Диас
Винисиус Жуниор
74′
82′
Марио Гаспар
Жауме Коста
84′
Альваро Гонсалес
89′
Висенте Иборра
90′+4′
Жауме Коста
Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

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