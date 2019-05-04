Футбол
«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч ПримерыЧемпионат 07:00
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мариано Диас
|2′
|11′
Жерар Морено
Хесус Вальехо
|40′
|43′
Родриго Фунес Мори
Мариано Диас
|49′
|56′
Альфонсо Педраса
Мануэль Тригерос
Федерико Вальверде
Иско
|62′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
|62′
|72′
Пабло Форнальс
Карлос Бакка
Браим Диас
Винисиус Жуниор
|74′
|82′
Марио Гаспар
Жауме Коста
|84′
Альваро Гонсалес
|89′
Висенте Иборра
|90′+4′
Жауме Коста
|61%
|Владение мячом
|39%
|89%
|Процент точных передач
|83%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|12
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|9
|3
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|7
|9
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
3
Вальехо
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
22
Иско
20
Асенсио
7
Диас
2 ×
28
Жуниор
13
Фернандес
11
Коста
3
Гонсалес
4
Фунес Мори
39
Кинтилья
30
Чуквуэзе
10
Иборра
9
Бакка
19
Касорла
14
Тригерос
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 5 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 5 мая 2019 года
LiveSport.ru03 мая в 22:46
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Сгоревший в Шереметьево Superjet обслуживали в апреле
Обновлено в 14:48
Происшествия
В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ЧП в Шереметьево
Инцидент в московском аэропорту Шереметьево, где после посадки загорелись двигатели самолета рейса SU1492 Москва — Мурманск, вызвал небольшой коллапс в аэропорту Казани.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Политика
Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США
Расследование спецпрокурора Мюллера подтвердило, что Россия вмешивалась в выборы США, считает бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Маленькому Григорию исполнилось пять месяцев.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Авто
Немецкие автоэксперты оценили будущее Lada на европейском рынке
Автоэксперты немецкой газеты Ostsee-Zeitung рассказали о перспективах современной продукции «АвтоВАЗа» на европейском и немецком рынках.
Обновлено в 11:34
Футбол
ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо»
Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.
Обновлено в 11:53
Культура
«Я говорил от имени России». 7 мая — столетие со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого
Поражает обширность тематики Слуцкого и всегда-то ему присущая, но неиссякаемая во всех новых и новых массивах неопубликованных ранее стихов: от генеральных лиц и событий, Сталина, великой войны, террора, строительства и упадка империи, идеалов и их утраты до самых мелких деталей быта и нравов советской страны.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Рома» упустила победу над «Дженоа»
«Рома» (59 очков) располагается на пятом месте, «Дженоа» (36 очков) - 16-й.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ
Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Космос
Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн
Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
Обновлено в 10:20
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено в 12:17
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04