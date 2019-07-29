Футбол
«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi CupВсе про Спорт ру вчера в 05:12
В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».
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«Арсенал» в Баку попробует объяснить, зачем он стремился в Европу (29 июля - 1 августа 2019 года)
Спорт уик-энд28 июля в 13:48
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Гаджеты
Смартфоны Samsung будет выпускать крупная китайская компания Huaqin
Компания Samsung заключила соглашение с крупным китайским ODM-производителем Huaqin.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест
«Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно»,— заявили там (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.
Обновлено в 21:35
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Общество
В руководстве АЛРОСА произошли изменения
Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Экономика
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.
Обновлено в 20:18
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться
28 июля уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку в 700 см. В этот же день в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка.
Обновлено в 20:51
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Суд арестовал начальника уголовного розыска в Приморье
Суд арестовал начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 05:37
Космос
Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии
Обновлено в 07:57
Футбол
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»
Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».
Обновлено в 16:04
Происшествия
Во Владивостоке произошел пожар на территории монастыря
Обновлено в 21:57
Наука
Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере
Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено в 21:23
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено в 21:15
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
В ближайшие 10-12 дней смог вряд ли дойдет до Москвы, однако над столицей может появиться дымка из пирогенных аэрозолей.
Обновлено в 21:43
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35