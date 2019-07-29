В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».

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Происшествия Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест «Суд постановил изменить в отношении Василия Гоголева меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца 6 суток, то есть по 5 ноября 2019 года включительно»,— заявили там (цитата по «Интерфаксу»).

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Общество В руководстве АЛРОСА произошли изменения Курировать работу гранильного комплекса в дальнейшем будет напрямую генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, а работу правового управления – заместитель генерального директора Константин Машинский, сообщает пресс-служба компании.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Экономика В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.

Общество В Тулуне уровень воды в реке Ия начал снижаться 28 июля уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку в 700 см. В этот же день в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Политика Путин встретился с главой Сахалинской области Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Политика В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.

Политика Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме 24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.

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Происшествия Суд арестовал начальника уголовного розыска в Приморье Суд арестовал начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент РИА Новости из суда.

Футбол Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака» Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».

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