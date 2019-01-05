Футбол

«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»: какой прогноз на матч?
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вчера в 14:57

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Aihen Munoz
Игор Субельдия
Иско
88′
В одном из поединков 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» попробует вернуться на победный путь, обыграв «Реал Сосьедад».
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