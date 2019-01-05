Футбол

«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»: какой прогноз на матч?
Все про Спорт ру
вчера в 14:57

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Aihen Munoz
Игор Субельдия
Иско
88′
В одном из поединков 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» попробует вернуться на победный путь, обыграв «Реал Сосьедад».
Все про Спорт рувчера в 14:57

Подробнее о событии

Где смотреть матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Евро-футбол.рувчера в 18:14

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз на матч испанской Ла Лиги от эксперта Betfair

Букмекеры.рфвчера в 17:00

Реал - Реал Сосьедад. Прогноз на матч Ла Лиги: Реал не имеет права проигрывать, однако баски без гола с поля не уйдут

Sport-placeвчера в 05:51

«Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт рувчера в 14:57

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч Примеры 6 января 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:58, Ашберн
Кино

Кристиан Бэйл завоевал «Золотой глобус»

Обновлено в 22:25
Путешествия

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Израиль перехватил ракету со стороны сектора Газа

Израильская система ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету.
Обновлено в 21:41
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено в 19:39
Политика

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено в 16:27
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Обновлено в 08:44
Происшествия

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Политика

В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии

Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Шесть человек спасли из горящего дома на севере Москвы

На севере Москвы загорелся многоэтажный дом. О пожаре в здании на Кронштадтском бульваре в МЧС узнали в 3:40 по московскому времени.
Обновлено в 22:25
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море

В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Пропавшие на Эльбрусе лыжники спасены

Двое лыжников, сбившихся с маршрута на горе Эльбрус в районе Гара-Баши на высоте 3,5 тыс. м, спасены.
Обновлено в 18:40
Футбол

Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США

Агент экс-капитана сборной Англии и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Пол Стретфорд объяснил, какие обстоятельства привели к задержанию в декабре минувшего года футболиста в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Обновлено в 20:23
Армия и оружие

NI оценил новое российское САО «Лотос»

Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос".
Обновлено в 20:41
Происшествия

Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

Обновлено в 13:21
Происшествия

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress

Обновлено в 20:41
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Трамп заявил, что не обещал скорого вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал быстрого вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:55
Политика

Абэ: Вопрос Курил нельзя решить, не спросив жителей

Вопрос о переходе принадлежности островов не может быть решен без их согласия.
Обновлено в 21:56
Политика

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 13:25
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
Политика

Путин пообещал регулярно выделять деньги на паллиативную помощь

Президент России Владимир Путин заявил, что с 2019 года из федерального бюджета будут регулярно выделять средства на оказание паллиативной помощи.
Обновлено в 11:40
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Энергетика

«Башнефть» повысила цены на бензин

Сегодня на заправках «Башнефти» в РБ зафиксировано повышение цен на бензин. Напомним, вчера ценники поменялись и у компании «Лукойл».
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Немцы считают Россию и США самыми опасными странами мира

Немецкий исследовательский институт Forsa провел опрос, в ходе которого выяснилось, что жители Германии считают Россию и США самыми опасными странами для мировой безопасности.
Обновлено в 06:56
Политика

В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей»

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Взорвавший эсминец «Коул» террорист ликвидирован

Террорист запрещенной в России экстремистской сети «Аль-Каида» Джамал аль-Бадауи, организовавший нападение на эсминец ВВС США «Коул» в 2000 году, был ликвидирован.
Обновлено в 22:32
ещё по теме
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное