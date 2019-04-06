Футбол

«Реал» Мадрид – «Эйбар»: сможет ли выиграть «королевский клуб»?Все про Спорт ру вчера в 03:38

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
Наш прогноз поможет сделать правильный выбор в поединке «Реал» Мадрид - «Эйбар».
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«Реал» Мадрид – «Эйбар»: сможет ли выиграть «королевский клуб»?

Все про Спорт рувчера в 03:38

«Реал» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 6 апреля 2019 года

LiveSport.ru04 апреля в 22:46
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