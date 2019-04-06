«Реал» Мадрид – «Эйбар»: сможет ли выиграть «королевский клуб»?Все про Спорт ру вчера в 03:38

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Все про Спорт ру

Политика Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Транспорт Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.

Политика Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Авто В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4 86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).

Происшествия Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Политика Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Политика Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Происшествия Возле отделения полиции в Балашихе нашли ведро со взрывчаткой В подмосковной Балашихе возле здания отделения полиции обнаружено ведро с несработавшей взрывчаткой, передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Наука Ученые хотят хранить избытки зеленой энергии в виде метана Одним из основных недостатков возобновляемых источников энергии является то, что cейчас не существует эффективного способа хранить избыточные мощности.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все культурные учреждения В Минкульте предлагают разрешить продажу спиртных напитков во всех культурных заведениях.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Политика Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".