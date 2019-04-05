Реал Мадрид – Эйбар. Юрий Розанов: «жду непростую победу Реала»Букмекеры.рф 07:14

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч испанской Примеры Реал Мадрид – Эйбар. Напоминаем, что начало встречи подопечных Зинедина Зидана и Хосе Луис Мендилибар назначено на 6 апреля в 17:15 МСК.

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Происшествия В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.

Футбол Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.

Происшествия Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.

Гаджеты Google работает над добавлением в Android аналога 3D Touch В iPhone для работы 3D Touch присутствует дополнительное аппаратное обеспечение, но Google славится тем, что умеет реализовать многое сугубо программно.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал» На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".

Политика ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Авто Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию Оснастив Toyota Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL продвинутой аудиосистемой и пакетом 360º JBL Music Experience (включает комплект фирменных динамиков и наушников, а также полугодовую подписку на потоковый музыкальный интернет-сервис Deezer), японцы позаботились и о внешности.

Происшествия Дипломаты США нарушают ПДД в Берлине чаще дипломатов других стран Автомобили дипломатов США нарушают правила дорожного движения на улицах Берлина чаще, чем машины дипмиссий других стран.

Политика Порошенко и Зеленский сдали кровь на анализы перед дебатами Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).

Политика Песков рассказал о встрече Путина и Кальюлайд Дмитрий Песков сегодня обозначил вопросы, которые планирует обсудить Владимир Путин с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.

Культура Умер Любомир Крыса Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.

Политика ЦИК Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура выборов Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов кандидат в президенты Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов ЦИК 7 апреля объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые прошли 31 марта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Происшествия На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.

Происшествия У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Хоккей Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.

Политика В Сочи пройдет первый в истории саммит России и Африки В Сочи 24 октября пройдет первый в истории саммит России и Африки под сопредседательством президента РФ Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель-Фаттаха ас-Сиси.