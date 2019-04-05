Реал Мадрид – Эйбар. Юрий Розанов: «жду непростую победу Реала»Букмекеры.рф вчера в 07:14

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч испанской Примеры Реал Мадрид – Эйбар. Напоминаем, что начало встречи подопечных Зинедина Зидана и Хосе Луис Мендилибар назначено на 6 апреля в 17:15 МСК.

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Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

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