Футбол

Реал Мадрид – Эйбар. Юрий Розанов: «жду непростую победу Реала»Букмекеры.рф вчера в 07:14

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч испанской Примеры Реал Мадрид – Эйбар. Напоминаем, что начало встречи подопечных Зинедина Зидана и Хосе Луис Мендилибар назначено на 6 апреля в 17:15 МСК.
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Реал Мадрид – Эйбар. Юрий Розанов: «жду непростую победу Реала»

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