Футбол

Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз от Георгия Черданцева на матч чемпионата ИспанииБукмекеры.рф 06:55

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч испанской Примеры Реал Мадрид – Эйбар. Напоминаем, что начало встречи подопечных Зинедина Зидана и Хосе Луис Мендилибар назначено на 6 апреля в 17:15 МСК.
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Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз от Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Букмекеры.рф06:55

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«Реал» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Испании 6 апреля 2019 года

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