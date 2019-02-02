Футбол

«Реал» Мадрид – «Алавес»: какой прогноз на матч?Все про Спорт ру 02 февраля в 06:35

Реал — Алавес
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
30′
32′
Виктор Лагуардиа
54′
Хорхе Франко Бурги
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
67′
Хорхе Франко Бурги
Диего Ролан
74′
Мубарак Вакасо
Карим Бензема
Мариано Диас
75′
Винисиус Жуниор
80′
81′
Ману Гарсия
Йон Гвидетти
81′
Хонатан Кальери
Алекс Бланко
Винисиус Жуниор
Иско
87′
Мариано Диас
90′+1′
«Алавес» заметно ухудшил в последнее время свои результаты. Расстановку сил перед матчем поможет оценить наш прогноз.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прогноз на матч «Реал» - «Алавес»: не оступятся ли «сливочные» в домашнем матче с басками

Евро-футбол.ру02 февраля в 21:24

«Уникаха» - «Реал»: интрига дня

Все про Спорт ру02 февраля в 16:47

Аякс – Реал Мадрид. Прогнозы. Кто победит в матче Лиги чемпионов?

Букмекеры.рф01 февраля в 06:47

«Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 3 февраля 2019 года

LiveSport.ru02 февраля в 02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

Среди обломков самолета, на котором летел футболист Сала, нашли тело

В проливе Ла-Манш на месте крушения самолета, в котором летел аргентинский нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

В горевшем крыле дома 12 на Никитском бульваре находилась квартира дочери Юрия Башмета.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Прокуратура раскрыла детали нового расследования гибели группы Дятлова

Про уголовное дело без номера Первое, что смущает многих исследователей загадки перевала Дятлова: уголовное дело по факту смерти туристов датировано шестым февраля.
Обновлено в 06:23
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Политика

Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Обновлено в 07:45
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Космос

Астронавты МКС собрали полотенцами 10 литров воды, вытекшей из туалета

Обновлено в 06:54
Общество

Названы дата и место похорон Децла

Прощание с известным российским рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.
Обновлено в 05:53
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено вчера в 07:36
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков передумал требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Авто

BMW выпустил спецверсию нового 8-Series

Начало продаж спецверсии обновленного купе запланировано на апрель текущего года. BMW 8-Series First Edition — это новый дизайн.
Обновлено в 08:11
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Транспорт

Движение после ЧП на Липецкой улице в Москве частично восстановлено

«Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Малайзии задержали жонглировавших ребенком россиян

Обновлено в 07:09
Общество

Зайцы пришли в жилые дворы Москвы

В соцсетях появились видеоролики, запечатлевшие зайцев в жилых кварталах Москвы, сообщает ТВЦ. В Мосприроде пояснили, что животные могут приходить в столичные дворы погреться на теплотрассах или за едой, добычу которой в лесах сейчас усложняет большое количество снега.
Обновлено в 07:03
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено вчера в 06:38
Наука

Мировой океан изменит цвет к концу XXI века

Обновлено в 06:31
Происшествия

В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Обновлено в 07:28
Общество

Москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода

Жители Москвы смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью QR-кода, нанесенного на единый платежный документ (ЕПД).
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Российские торговые сети снизили цену на iPhone XR

Напомним, ранее глава компании Тим Кук рассказал, что Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в странах, где национальные валюты сильно ослабли по отношению к доллару.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Скинувшего пенсионера со скамейки полицейского уволили со службы

Обновлено в 07:51
Происшествия

В Госдуме хотят отбирать автомобили у водителей, попавших в ДТП

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил конфисковывать автомобили у водителей, совершивших ДТП и сбежавших с места аварии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых

В Карачаево-Черкесии сохраняется влияние семьи Арашуковых на местную элиту.
Обновлено в 03:34
Экономика

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, показало исследование «РИА Новости».
Обновлено в 01:48
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное