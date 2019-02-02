Футбол

«Реал» Мадрид – «Алавес»: какой прогноз на матч?Все про Спорт ру 02 февраля в 06:35

Реал — Алавес
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
30′
32′
Виктор Лагуардиа
54′
Хорхе Франко Бурги
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
67′
Хорхе Франко Бурги
Диего Ролан
74′
Мубарак Вакасо
Карим Бензема
Мариано Диас
75′
Винисиус Жуниор
80′
81′
Ману Гарсия
Йон Гвидетти
81′
Хонатан Кальери
Алекс Бланко
Винисиус Жуниор
Иско
87′
Мариано Диас
90′+1′
«Алавес» заметно ухудшил в последнее время свои результаты. Расстановку сил перед матчем поможет оценить наш прогноз.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прогноз на матч «Реал» - «Алавес»: не оступятся ли «сливочные» в домашнем матче с басками

Евро-футбол.ру02 февраля в 21:24

«Уникаха» - «Реал»: интрига дня

Все про Спорт ру02 февраля в 16:47

«Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 3 февраля 2019 года

LiveSport.ru02 февраля в 02:45

Аякс – Реал Мадрид. Прогнозы. Кто победит в матче Лиги чемпионов?

Букмекеры.рф01 февраля в 06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в центре Москвы

Обновлено в 04:51
Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Обновлено в 04:26
Авто

«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные версии Lada Vesta

Цена на Lada Vesta универсал Cross в более дорогой комплектации Comfort теперь составит 780 тысяч рублей, что на 25 тысяч доступнее предыдущей базовой конфигурации, отмечает "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:25
Происшествия

Источник назвал предварительную причину смерти Децла

Предварительная причина смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:45
Происшествия

У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища выявили эхинококкоз

«По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:01
Транспорт

На юге Москвы вблизи МКАД перекрыли движение в центр из-за подтопления

Движение в центр перекрыто на Липецкой улице на юге Москвы вблизи МКАД днем в понедельник из-за скопления воды, водителям рекомендуют объезжать участок дороги по другим магистралям, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 05:24
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Авто

Volvo отзывает в России около 2 тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1937 автомобилей Volvo S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, реализованных с 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 03:30
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

По словам руководителя отдела продаж «АвтоВАЗа» Яна Птачека, появление обновленного Lada Largus на рынке состоится не раньше 2020 года.
Обновлено вчера в 12:23
Авто

Компания BMW представила новую спецсерию BMW 8-серии First Edition

Немецкий автопроизводитель представил BMW M850i xDrive Coupe в новой версии First Edition, первое отличие от базовой модели — это эксклюзивный цвет кузова Frozen Barcelona Blue.
Обновлено в 03:35
Авто

На Украине перестали покупать «Запорожцы»

Обновлено вчера в 14:17
Общество

Капитан «Спартака» Глушаков отказался требовать у жены алименты

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в суде отказался требовать выплаты алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с их матерью.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки

Появившиеся в социальных сетях видео, где полицейские сбросили со скамейки пожилого мужчину, стало поводом для начала проверки по факту превышения должностных полномочий сотрудниками башкирской транспортной полиции.
Обновлено в 04:46
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Здоровье

Онколог назвал лучший способ уберечься от рака

Отказ от курения, правильное питание и физическая активность являются самыми эффективными мерами по профилактике онкологических заболеваний, заявил директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Зайцы начали приходить в жилые кварталы Москвы в поисках еды и тепла

Обновлено в 04:38
Экономика

Михаил Прохоров поменял структуру владения группой ОНЭКСИМ

Михаил Прохоров 1 февраля 2019 года напрямую стал владельцем 100% ООО «Группа ОНЭКСИМ», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 06:03
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Авто

Дилеры Aurus начнут принимать заказы на авто с 15 февраля

В конце следующей недели, с 15 февраля, крупнейшие российские автодилеры приступят к сбору предзаказов на роскошные автомобили молодого российского бренда Aurus.
Обновлено в 00:38
Происшествия

The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

The Bell нашел предполагаемого создателя крупнейшего российского онлайн-казино Azino777 – им оказался 33-летний Альберт Валиахметов из Набережных Челнов, пишет издание.
Обновлено в 03:17
Политика

Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика

Обновлено в 03:05
Технологии

Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»

Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

Китаец прожил четыре года с зубочисткой в сердце

Обновлено в 04:08
Происшествия

Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска

Фигурант дела банды Цапков Вячеслав Цеповяз переведен в СИЗО Хабаровска на время проведения следственных действий.
Обновлено 01 февраля в 04:08
Происшествия

В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски

Силовики в понедельник проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:06
Экономика

Россияне смогут сохранить пенсии по старым правилам

Часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, пишут «Известия».
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Москве студента колледжа ранили ножом

Студент Московского политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова в понедельник получил порез ладони в результате конфликта с другим учащимся, его жизни ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Сергей Михайлов.
Обновлено в 06:42
Общество

Психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

Как рассказала "РИА Новости" психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны обратить внимание на их поведение.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Медведев утвердил госпрограмму развития Крыма и Севастополя

Обновлено в 06:35
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное