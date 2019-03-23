Реактор нового энергоблока запустили на Нововоронежской АЭС-2Политика Сегодня 03:49

с чего всё началось

Ядерный реактор ВВЭР-1200 инновационного Второго энергоблока успешно запустили в пятницу поздно вечером на Нововоронежской Атомной электростанции №2.

Политика Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Политика В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

Музыка Мединский предрек победу Лазарева на Евровидении Министр культуры Владимир Мединский уверен в победе Сергея Лазарева на Евровидении.

Шоу-бизнес Бывшие мужья Юлии Началовой приехали на церемонию прощания с певицей Сегодня родные, друзья, коллеги и поклонники Юлии Началовой провожают певицу в последний путь. Она ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Спорт Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Музыка Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.

Здоровье Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.

Футбол Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.

Политика Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Политика В Киеве завершился митинг националистов Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Шоу-бизнес Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.

Шоу-бизнес Иван Ургант сообщил поклонникам о пополнении в семье В подписи к публикации шоумен в шутливой манере описал снимок, признавшись, что в их семье пополнение и он не может скрывать это от своих поклонников.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Армия и оружие Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем «Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.