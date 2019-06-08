Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил СоловьевРоссийская газета вчера в 16:07
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Происшествия
Шестун обвенчался в «Матросской Тишине»
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Фото: «Звездный Лорд» Крис Прэтт женился на дочери Шварценеггера
Недавняя помолвка актера Криса Прэтта, Звездного Лорда из "Стражей Галактики" и звезды "Мира Юрского периода", и дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин пошла дальше и закончилась успехом.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Политика
Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством
Парламент Молдавии назвал страну "захваченным государством". Об этом говорится в декларации, которую законодательный орган принял в субботу.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
В ГУВД Москвы отрицают данные об избиении журналиста. 7 июня около 4:00 о задержании стало известно коллегам Голунова.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:49
Путешествия
Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах
На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 08:42
Футбол
Футболист Плиев перешел из «Ахмата» в московское «Динамо»
Обновлено в 09:42
Общество
С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей
Более 500 нарушителей удалены с экзаменов за различные нарушения с начала основного периода ЕГЭ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион
Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».
Обновлено в 07:54
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб.
Обновлено в 08:17
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика
Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
Обновлено в 09:37
Культура
Горбачев опроверг изложенные в сериале «Чернобыль» факты
По сюжету сериала НВО "Чернобыль", карьера Легасова прекратилась после его версии атомной катастрофы.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается мирно передавать власть законным парламенту и правительству и призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в республике.
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
Обновлено в 07:22
Футбол
Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории
Обновлено вчера в 14:36
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).
Обновлено в 00:28
Политика
РБК подаст в суд на РИА ФАН за публикацию фейкового комментария о Голунове
Агентство РБК готовит исковое заявление в суд на РИА ФАН (Федеральное агентство новостей) из-за публикации с фейковым комментарием соучредителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой о задержании спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:53
Политика
Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня
Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня.
Обновлено в 09:38