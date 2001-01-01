Реакция и мемы: Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»Moi-portal.ru вчера в 04:10

Лазарев рассказал, что эти действия символизируют разговор и борьбу с самим собой. Для того чтобы идти вперед не нужно думать о прошлом, пишет издание RT. Некоторые пользователи в Twitter написали, что им понравилось выступление российского певца, а другие решили пошутить и сделать мемы с Лазаревым.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Футбол «Спартак» планирует приобрести игрока «Славии» Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Политика У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии: согласно данным в декаларации, он заработал 46,9 млн рублей. в собственности его семьи два земельных участка, дом, три квартиры, два машино-места и автомобиль Mercedes-Benz G63.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Авто Обновился большой фургон Opel Movano Большой фургон Opel Movano — это европейский клон французского малотоннажника Renault Master, который совсем недавно обновился.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Происшествия МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100 Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

Политика Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом "Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.

Футбол Тренер сборной Бразилии может возглавить «Лион» Ассистент главного тренера сборной Бразилии Силвиньо может стать новым главным тренером «Лиона».

Политика Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкой В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.

Наука Приложение для бросающих курить изменило активность мозга Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.

Кино Финал «Игры престолов» потребовали переснять На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Общество В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.

Общество В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.