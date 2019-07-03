Сборная Аргентины проиграла команде Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Реакция капитана аргентинцев Лионеля Месси на это поражение попала на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Globoesporte. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

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