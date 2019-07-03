Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видеоLenta.ru 02:48

Сборная Аргентины проиграла команде Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Реакция капитана аргентинцев Лионеля Месси на это поражение попала на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Globoesporte. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:33, Вашингтон
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Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками

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В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
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В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
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Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

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Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил с июля начать обогащение урана свыше разрешенных 3,67%, если участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, передает местное агентство IRIB.
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В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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Народный умелец из Белоруссии превратил ГАЗ-66, известный как «Шишига», в знаменитый американский внедорожник Hummer H2.
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