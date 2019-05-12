Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессияхДилетант 07:55

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы. Он назвал свой проект «Немезида» и реализовывал его втайне от журналистов.
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