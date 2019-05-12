Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессияхДилетант 07:55

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы. Он назвал свой проект «Немезида» и реализовывал его втайне от журналистов.

Происшествия В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.

Шоу-бизнес «Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы с визитов журналиста Сергея Доренко к врачам, которые свидетельствуют о бывших у него проблемах с сердцем.

Политика В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС "Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.

Политика На концерт российских звёзд в Луганске пришло более 50 тысяч человек Более 50 тысяч зрителей посетили концерт российских звёзд, приуроченный к пятилетию создания Луганской Народной Республики.

Армия и оружие Иран пригрозил ответным ударом США Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.

Гаджеты Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.

Здоровье Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Происшествия Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге «Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Происшествия Египет осудил атаки на суда в акватории ОАЭ "Египет жестко осуждает то, что четыре судна подверглись диверсиям в территориальных водах ОАЭ, а также нарушение национальной безопасности ОАЭ и всех их сухопутных и морских границ", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

Общество Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА и отметил чемпионство Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ и прямо на поле домашнего стадиона отпраздновал чемпионский титул.

Политика Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Происшествия В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии ДТП произошло на востоке страны, в федеральной земле Тюрингия. В результате пострадали 25 человек. Причиной аварии стала непогода.