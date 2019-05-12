Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессияхДилетант 07:55
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы. Он назвал свой проект «Немезида» и реализовывал его втайне от журналистов.
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СМИ: российская прокуратура реабилитировала организаторов сталинских репрессий
Московский Комсомолец10:28
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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
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Футбол
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Число пользователей Microsoft Office 365 составило 214 млн человек
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Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ
Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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Политика
Польша отказалась переходить на евро
Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
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Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
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В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар
Пожар произошел на площади 500 квадратных метров на территории рыбного завода в поселке Яблоновский в Адыгее, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Выплаты семьям погибших в двух катастрофах Boeing 737 Max могут превысить миллиард долларов
Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max, подсчитали исследователи из Bloomberg Intelligence.
Обновлено в 11:53
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Хоккей
Сборная Швеции разгромила команду Италии на ЧМ-2019
Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
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Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20