Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессияхДилетант 07:55

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы. Он назвал свой проект «Немезида» и реализовывал его втайне от журналистов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Органы прокуратуры тайно реабилитировали десятки сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

Эхо Москвы11:31

СМИ: российская прокуратура реабилитировала организаторов сталинских репрессий

Московский Комсомолец10:28

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

Lenta.ru09:48

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Газета.Ru12:25

Прокуратура тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

URA.Ru08:22

Юрист рассказал о тайной реабилитации сотрудников советских спецслужб, участвовавших в репрессиях

Новая газета07:50

Юрист рассказал о десятках реабилитированных прокуратурой сотрудников НКВД

Дождь06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Спорт

Щербакова огласила музыку для короткой программы

Российская фигуристка Анна Щербакова огласила выбор музыки для новой короткой программы, которую будет исполнять в сезоне 2019/20.
Обновлено в 13:46
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество

В МВД по Мордовии объяснили два одинаковых портрета на «Бессмертном полку»

Обновлено в 12:43
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Интернет

Число пользователей Microsoft Office 365 составило 214 млн человек

Ранее пользователи компьютеров Mac могли купить Office 365 только на официальном сайте компании Microsoft.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Автоспорт

Дезотё: Квят потерял позицию Сайнсу, но был способен атаковать Грожана

На рестарте Даниил потерял позицию относительно Карлоса, но оказался способен атаковать Грожана, финишировать девятым и привезти два очка.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Молния убила украинца, его жена в реанимации

Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Обновлено в 13:48
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Адыгее на территории рыбного завода произошел пожар

Пожар произошел на площади 500 квадратных метров на территории рыбного завода в поселке Яблоновский в Адыгее, возгорание локализовано, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Выплаты семьям погибших в двух катастрофах Boeing 737 Max могут превысить миллиард долларов

Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max, подсчитали исследователи из Bloomberg Intelligence.
Обновлено в 11:53
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Хоккей

Сборная Швеции разгромила команду Италии на ЧМ-2019

Сборная Швеции одержала разгромную победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:00
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено вчера в 21:19
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное