Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафеREGNUM 08:57

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Сотрудник кафе рассказал о вызывающем поведении компании Кокорина и Мамаева

РИА Новости12:54

Свидетель рассказал, что брат Кокорина был самым агрессивным из участников драки в кафе

ТАСС10:06

Сотрудник «Кофемании»: Брат футболиста А.Кокорина во время конфликта в кафе вел себя агрессивнее всех

Агентство Москва09:13

Свидетель драки в кафе назвал самого агрессивного из компании Кокорина и Мамаева

Газета.Ru11:50

"Девушка кричала: "Я тут императрица, я тут главная!" Что сказал свидетель Андрацкий

Спорт-Экспресс11:05

Работник кафе рассказал о неадекватном поведении девушки из компании Кокорина

Чемпионат10:03

Свидетели по делу Кокорина и Мамаева продолжают давать показания в суде

BFM.ru10:08
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Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Теннис

Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе

Обновлено в 14:31
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка

Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Кино

«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове

Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Политика

Путин рассказал об отношениях России и Исландии

"Что касается наших отношений, то они всегда носили исключительно конструктивный и дружеский характер", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном в среду.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Политика

Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Технологии

Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией

Обновлено в 17:36
Авто

Первый тизер нового Bentley Flying Spur

Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Порошенко назвал предложение Зеленского по Донбассу некомпетентным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны сейчас соблюдают режим тишины в Донбассе, а предложение кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "перестать стрелять" назвал некомпетентным.
Обновлено в 11:02
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Политика

Порошенко хочет победить Зеленского «нокаутом»

Порошенко призвал побеждать конкурента "нокаутом".
Обновлено в 10:39
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США

По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой

Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко подписал второй указ об увольнении одесского губернатора

Президент Украины Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА первого замгубернатора Сергея Паращенко.
Обновлено в 14:15
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено вчера в 03:14
Экономика

Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность

Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Экономика

Правительство подведет итоги работы ТЭК в 2018 году

Как сообщили в пресс-службе кабмина, ключевым вопросом повестки дня предстоящего заседания станет обсуждение итогов работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году и задач на 2019 год.
Обновлено в 17:11
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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