Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафеREGNUM 08:57
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Политика
Порошенко и Зеленский собрались к Макрону в один день
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 апреля примет своего украинского коллегу Петра Порошенко и его оппонента в борьбе за кресло главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:54
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент
Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская строит «дом Красной шапочки»
Дом Поплавская решила оформить в стиле Красной шапочки. Она попросила поклонников разделить с ней радость исполнения давней мечты.
Обновлено в 14:00
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Авто
Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:15
Общество
«Яндекс» создал сервис для поиска домашних животных
Обновлено в 08:14
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Футбол
Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв
В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Космос
Инженеры предложили установить специальный санузел на МКС
Обновлено в 14:20
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01