Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафеREGNUM 08:57

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Свидетели по делу Кокорина и Мамаева продолжают давать показания в суде

BFM.ru10:08

Свидетель рассказал, что брат Кокорина был самым агрессивным из участников драки в кафе

ТАСС10:06

Свидетель драки в кафе назвал самого агрессивного из компании Кокорина и Мамаева

Газета.Ru11:50

Сотрудник «Кофемании»: Брат футболиста А.Кокорина во время конфликта в кафе вел себя агрессивнее всех

Агентство Москва09:13

На судебном заседании по Кокорину и Мамаеву слушают показания свидетелей

Чемпионат12:00

Сотрудник кафе рассказал о вызывающем поведении компании Кокорина и Мамаева

РИА Новости12:54

"Девушка кричала: "Я тут императрица, я тут главная!" Что сказал свидетель Андрацкий

Спорт-Экспресс11:05
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Политика

Порошенко и Зеленский собрались к Макрону в один день

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 апреля примет своего украинского коллегу Петра Порошенко и его оппонента в борьбе за кресло главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:54
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент

Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено в 14:49
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Яна Поплавская строит «дом Красной шапочки»

Дом Поплавская решила оформить в стиле Красной шапочки. Она попросила поклонников разделить с ней радость исполнения давней мечты.
Обновлено в 14:00
Футбол

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Общество

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Наука

Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры

Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:15
Общество

«Яндекс» создал сервис для поиска домашних животных

Обновлено в 08:14
Футбол

Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться

Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Политика

США заявили о желании продлить договор СНВ-3

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Транспорт

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Политика

Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области

На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

Обновлено в 09:26
Футбол

Маурицио Сарри: «Дринкуотер не подходит для моего стиля игры»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хавбек Дэнни Дринкуотер не соответствует его игровому стилю.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв

В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Космос

Инженеры предложили установить специальный санузел на МКС

Обновлено в 14:20
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Обновлено в 13:01
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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