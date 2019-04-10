Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафеREGNUM 08:57
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Марадона пожелал выздоровления Пеле
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
НАТО отказалась участвовать в Московской конференции по безопасности
Руководители оборонных ведомств 35 стран уже подтвердили участие в Восьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 23 по 25 апреля под эгидой министерства обороны, сообщил ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:08
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Порошенко назвал предложение Зеленского по Донбассу некомпетентным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны сейчас соблюдают режим тишины в Донбассе, а предложение кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "перестать стрелять" назвал некомпетентным.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Игры
Кровь и конечности: на EGX показали геймплей Negative Atmosphere
Игра напоминает бюджетную версию культовой Dead Space: мигающие тревожные огни, размазанная по полу и стенам кровь, оторванные конечности и жуткие монстры.
Обновлено в 11:19
Авто
Первый тизер нового Bentley Flying Spur
Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Экономика
Беглов и министр Якушев обсудили проблемы дольщиков в Петербурге
Коснулись и развития строительного комплекса Санкт-Петербурга 10 апреля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов провели рабочую встречу.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов
Обновлено в 06:34
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Пожар в подмосковном центре саентологии потушили
Подмосковные пожарные сумели потушить пламя в центре саентологии в Лосино-Петровском.
Обновлено в 10:49
Политика
Правительство Украины поддержало увольнение главы Одесской области
Правительство Украины одобрило проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области.
Обновлено в 06:46
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Политика
Эксперт оценил угрозы США наказать Египет за покупку Су-35
В американской администрации выразили надежду, что Египет оценит ситуацию и решит «не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов», «больше ориентироваться на Запад, на США».
Обновлено вчера в 02:56
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика
В команде Порошенко показали билборд с Галкиным и Зеленским
Представитель команды кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев показал несколько вариантов предвыборных билбордов, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 09:44
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
Российский газ предложили перевозить на атомных подлодках
Обновлено в 09:44
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02