Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафеREGNUM 08:57
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Здоровье
«Дышащие» прокладки не дышат, и еще 6 фактов, которые потрясли
Огромный научно-исследовательский труд Роскачества приводит новые факты и опровергает старые убеждения о вреде и безопасности прокладок для женского здоровья.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Звезда телешоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян учится на юриста
Оказалось, что известная модель Ким Кардашьян сыграла ключевую роль в освобождении 63-летней Элис Мари Джонсон.
Обновлено в 18:40
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Общество
В Москве запустят салют в честь освобождения Одессы
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Происшествия
СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже
Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Космос
Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено в 19:54
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ
Обновлено в 18:12
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Кино
Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети
Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Транспорт
В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода
На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Гаджеты
Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80 с тройной поворотной камерой и экраном без рамки.
Обновлено в 11:37
Политика
Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Футбол
Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).
Обновлено в 14:15
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47