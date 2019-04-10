Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафеREGNUM 08:57

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Сотрудник кафе рассказал о вызывающем поведении компании Кокорина и Мамаева

РИА Новости12:54

"Девушка кричала: "Я тут императрица, я тут главная!" Что сказал свидетель Андрацкий

Спорт-Экспресс11:05

Свидетель рассказал, что брат Кокорина был самым агрессивным из участников драки в кафе

ТАСС10:06

Свидетель драки в кафе назвал самого агрессивного из компании Кокорина и Мамаева

Газета.Ru11:50

Сотрудник «Кофемании»: Брат футболиста А.Кокорина во время конфликта в кафе вел себя агрессивнее всех

Агентство Москва09:13

Свидетель назвал самого агрессивного из компании Мамаева и Кокорина

РБК11:02

Работник кафе рассказал о неадекватном поведении девушки из компании Кокорина

Чемпионат10:03
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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