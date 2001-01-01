Экономика
Развитые обрабатывающие регионы остановились в ростеКоммерсантъ 17:57
Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
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Омская область показала наибольшее падение по Сибири в промышленном производстве
РИА СуперОмск09 августа в 12:04
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Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
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Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Днем строителя, в котором заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
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Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
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Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
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