Экономика

Развитые обрабатывающие регионы остановились в ростеКоммерсантъ 17:57

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Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
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Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте

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