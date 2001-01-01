Экономика

Развитые обрабатывающие регионы остановились в ростеКоммерсантъ вчера в 17:57

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Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
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Регион УрФО стал лидером промышленного роста в России

URA.Ru01:17

Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте

Коммерсантъвчера в 17:57
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