Экономика
Развитие туризма в России обсудят на совещании у МедведеваИнтерфакс 17:03
Основной целью документа "является развитие внутреннего и въездного туризма за счет реализации мер по повышению доступности и качества услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов", отметили в пресс-службе.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Технологии
Бот с вами: тайны будущих сотрудников узнает искусственный интеллект
В России разработали телефонного бота — помощника работодателей, который сможет проводить удаленные собеседования с потенциальными сотрудниками.
Обновлено в 17:02
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Энергетика
Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет
Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 15:53
Политика
Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией
В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последним самолетом, улетевшим из Москвы в Тбилиси, стал рейс «Аэрофлота».
Обновлено в 18:12
Политика
Трамп ответил на критику посла Британии
Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.
Обновлено в 18:08
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Культура
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено в 18:28
Политика
Саакашвили прокомментировал брань в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал выходку телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:30
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Политика
Присягу новый премьер Греции принесет 8 июля
Лидер греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 июля, принесет присягу в качестве премьер-министра.
Обновлено в 14:44
Энергетика
Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года
Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС подготовили доклад "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", в котором пояснили, к чему приведет реализация налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 17:55
Наука
Искусственный интеллект открыл заново таблицу Менделеева — СМИ
Американские ученые создали искусственный интеллект, совершивший многие открытия, в частности таблицу Менделеева.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
40-летняя Летучая объяснила свою любовь к черному цвету
Обновлено в 11:34
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Эксперты определили российские регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.
Обновлено в 18:30
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол
YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене
Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер-96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе.
Обновлено в 16:10
Политика
Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил, что властям Ирана следует проявлять осторожность, делая заявления о выполнении обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 18:03
Политика
Соловьев объяснил резкую реакцию Запада на слова Путина о либерализме
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал причины бурной реакции западных политиков на заявление президента Владимира Путина о том, что либеральная идея изживает себя.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Общество
В Москве набирает популярность движение «босых»
В Москве набирает популярность новое движение — «босохождение» (также известно как «барефутинг»), когда люди ходят по городу без обуви.
Обновлено в 18:14
Политика
Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Слишком много действий
Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
Обновлено в 01:00
Политика
Киселёв анонсировал телемост с Украиной
Ведущий российского государственного телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв заявил, что в эфире выйдет телемост с Украиной.
Обновлено в 16:41
Политика
Грузины вышли протестовать из-за атаки на Путина в эфире ТВ
Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ.
Обновлено в 17:39