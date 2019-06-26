Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрдРБК 01:30

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.
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«Ведомости»: Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 миллиардов рублей

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

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«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам представитель Кремля.
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После ливней на полуострове резко похолодает - уже на выходных синоптики прогнозируют всего +20 - +25 градусов дневной температуры воздуха.
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Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
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Авто

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Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
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Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

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Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов

Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
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Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
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Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
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Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, отсудила 3,75 миллиона рублей у "Первого канала", который пять раз показал в эфире концерты ее покойного супруга.
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Происшествия

В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

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Политика

КНДР поторопила США с продолжением диалога

Соединенным Штатам необходимо представить новую стратегию по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает агентство Reuters.
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Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера

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Скорость доступа к интернет-сайтам резко снизится в случае реализации норм и требований, разработанных Минкомсвязью к закону о Рунете, уверены специалисты из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 июня сообщает РБК.
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Игры

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Издатель Focus Home Interactive и разработчики из студии Deck13 опубликовали новый 9-минутный геймплейный ролик The Surge 2. В свежем видео можно увидеть новые уровни, особенности боевой системы, асинхронный мультиплеер и дронов, а также кастомизацию персонажа, новое оружие, броню и импланты.
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Игорь Петренко впервые показал 5-месячную дочь

Последнюю беременность Кристины супруги очень долго держали в секрете и только сегодня решили показать дочь, которой уже пять месяцев.
Обновлено в 03:59
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