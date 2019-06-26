Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрдРБК 01:30

Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.

с чего всё началось

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

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