Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрдРБК 01:30
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.Ведомостивчера в 17:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено в 06:35
Экономика
ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции
В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 07:11
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика
Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — сообщил журналистам представитель Кремля.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
В ближайшие три дня в Крыму резко похолодает
После ливней на полуострове резко похолодает - уже на выходных синоптики прогнозируют всего +20 - +25 градусов дневной температуры воздуха.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia XCeed
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Происшествия
Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки
Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Путешествия
Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов
Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Обновлено в 06:43
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Интернет
Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане
Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Общество
Первая жена Задорнова отсудила у «Первого канала» миллионы
Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, отсудила 3,75 миллиона рублей у "Первого канала", который пять раз показал в эфире концерты ее покойного супруга.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы
Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Политика
КНДР поторопила США с продолжением диалога
Соединенным Штатам необходимо представить новую стратегию по возобновлению диалога с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера
Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.
Обновлено в 06:53
Технологии
Союз предпринимателей: требования к Рунету ограничат доступ в интернет
Скорость доступа к интернет-сайтам резко снизится в случае реализации норм и требований, разработанных Минкомсвязью к закону о Рунете, уверены специалисты из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 июня сообщает РБК.
Обновлено в 03:36
Общество
МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение
Обновлено в 02:04
Политика
В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии
Ранее парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год.
Обновлено в 06:52
Игры
The Surge 2: 9 минут игрового процесса
Издатель Focus Home Interactive и разработчики из студии Deck13 опубликовали новый 9-минутный геймплейный ролик The Surge 2. В свежем видео можно увидеть новые уровни, особенности боевой системы, асинхронный мультиплеер и дронов, а также кастомизацию персонажа, новое оружие, броню и импланты.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Игорь Петренко впервые показал 5-месячную дочь
Последнюю беременность Кристины супруги очень долго держали в секрете и только сегодня решили показать дочь, которой уже пять месяцев.
Обновлено в 03:59