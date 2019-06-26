Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрдРБК 01:30
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.Ведомостивчера в 17:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Мониторинговый комитет ПАСЕ выступил с рекомендациями о полном подтверждении прав российской делегации в Совете Европы.
Обновлено вчера в 02:51
Гаджеты
Подтверждено: видеокарты GeForce RTX Super дебютируют 2 июля, а модель RTX 2060 Super действительно получит 8 ГБ памяти
Напомним, последние слухи указывали на то, что RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будут стоить столько же, сколько обычные версии на старте, а RTX 2060 Super будет чуть дороже.
Обновлено вчера в 13:22
Наука
Как температура влияет на сон, рассказали ученые
Обновлено 24 июня в 11:25
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Кино
Вышел первый трейлер драмы «Хороший лжец»
В сети стал доступен дебютный трейлер грядущей драмы от Warner Bros.
Обновлено в 02:36
Политика
Эксперт ООН привел в пример Западу действия Москвы по делу Голунова
Российские власти продемонстрировали реальную демократию и уважение прав работников СМИ по делу журналиста Ивана Голунова, заявил на брифинге в Женеве спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
Обновлено в 02:14
Общество
Эксперты назвали продукты, от покупки которых нужно отказаться
Эксперты назвали товары, при покупке которых пострадают и бюджет, и здоровье.
Обновлено в 02:24
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Обновлено в 02:33
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Культура
Авторы «Чернобыля» хотели показать героизм советского народа
Авторы американо-британского мини-сериала «Чернобыль» хотели продемонстрировать героизм советского народа.
Обновлено в 00:48
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Разумков добавил, что когда члены партии «Слуга народа» станут представителями украинского парламента, то будут вместе с президентом Владимиром Зеленским отстаивать интересы Украины «и на таких площадках».
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
Морщины в 20 лет. Почему начинается раннее старение лица и тела?
Что именно губит нашу красоту и молодость раньше срока, АиФ.ru рассказала эксперт по естественному омоложению лица и тела, бьюти-коуч, автор системы молодости лица и школы фейсфитнеса Ольга Малахова.
Обновлено 25 июня в 17:06
Авто
Kia представила свой новый кроссовер Kia XCeed
Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 01:32
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Челябинске в массовой аварии пострадали шесть человек
Обновлено в 01:40
Культура
В столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»
Обновлено в 01:08