Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрдРБК 01:30

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Читать в источнике
с чего всё началось

Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.
Ведомостивчера в 17:55

Подробнее о событии

Сергиев Посад может стать столицей православия

Вести Подмосковья03:41

В РПЦ назвали реконструкцию Сергиева Посада социальным проектом

ТАСС05:14

Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:55

«Ведомости»: Сергиев Посад могут превратить в «православный Ватикан» за 140 миллиардов рублей

Дождь01:55

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

РБК01:30

«Ведомости»: Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 миллиардов рублей

Snob.ruвчера в 21:08

Сергиев Посад предложили превратить в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Интерфакс02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
Интернет

Сервис «Яндекс.Такси» под брендом Yango запустился в Румынии и Гане

Сервис "Яндекс.Такси" начал оказывать под своим международным брендом Yango услуги по перевозке пассажиров в Румынии и Гане.
Обновлено в 05:25
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

ЕС призвал к перемирию и соблюдению гуманитарного права в Идлибе

ЕС выразил обеспокоенность ситуацией на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб и Северной Хаме, призвав все стороны к немедленному прекращению огня и соблюдению международного гуманитарного права, говорится в заявлении главы дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
Обновлено в 08:23
Авто

Яндекс начнет продавать бортовые компьютеры офлайн

«Яндекс» начинает продавать свои бортовые компьютеры в розничных магазинах МТС.
Обновлено в 01:49
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Музыка

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Авто

В BMW рассказали, от каких моторов решено отказаться

В компании планируют отказаться от использования 1,5-литрового дизельного мотора на три цилиндра.
Обновлено в 05:52
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий

Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны

Обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено в 08:00
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Общество

Набережную Исети заполонили скамейки-гробы

В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.
Обновлено в 08:18
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин принял его отставку и поблагодарил за работу в этой должности.
Обновлено вчера в 13:34
Космос

Астрономы декодировали странный сигнал из необычной звездной системы

Обновлено в 07:19
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

ЦБ владеет 99,99% «Открытия», но планирует быть его собственником не всегда: согласно стратегии банка, в 2021 г. регулятор планирует продать его акции.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Политика

Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы по выявлению и пресечению картелей.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Приговор сотрудникам УФСИН по Хакасии вступил в силу

Верховный суд Хакасии утвердил приговор трем сотрудникам единого помещения камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №33, признанных виновными в издевательствах над заключенными.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Самаре задержали напавших на главу местного Росимущества

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемых в ноябрьском нападении на Айвара Кинжабаева, который ранее занимал пост и.о. территориального управления Росимущества по Москве, а ныне возглавляет управление в Самаре.
Обновлено в 07:38
Общество

Медведев призвал полностью решить проблему доступности детских садов

По словам главы правительства, важно сделать процесс записи в учреждение простым и удобным Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство будет работать над полным решением проблемы доступности дошкольного образования в России.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное