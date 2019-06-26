Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрдРБК 01:30

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.
Ведомостивчера в 17:55

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Сергиев Посад может стать столицей православия

Вести Подмосковья03:41

«Ведомости»: Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 миллиардов рублей

Snob.ruвчера в 21:08

Проект развития подмосковного Сергиева Посада предполагает превращение города в мировую столицу православия

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«Ведомости»: Сергиев Посад могут превратить в «православный Ватикан» за 140 миллиардов рублей

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Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

РБК01:30

В России появится «православный Ватикан» за полторы сотни миллиардов рублей. ПЛАН

URA.Ru02:18

Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:55
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии

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Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке

Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.
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В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти

«Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти», — передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле.
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Экономика

Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
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Происшествия

В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель

В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Обновлено в 03:31
Авто

Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден

Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
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Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Происшествия

В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек

В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.
Обновлено в 03:41
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Интернет

Пользователи YouTube смогут контролировать раздел рекомендаций

Нововведение конкретизируют рекомендации, и пользователи смогут выбирать, какие типы видео смотреть и от каких авторов.
Обновлено в 03:57
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

У атлантических берегов Канады обнаружены останки еще двух редких полярных китов

Останки еще двух редких полярных, или гренландских китов обнаружены у канадских атлантических берегов в заливе Святого Лаврентия.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Долгосрочное исследование показало самые частые болезни немцев

Из 100 000 респондентов, участвовавших в исследовании NAKO с 2014 года, 10 282 женщины и 4 881 мужчина сообщили, что лечились от депрессии.
Обновлено в 02:48
Экономика

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Технологии

Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса

Обновлено в 03:10
Авто

Названы города России с самым большим автопарком

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Экономика

В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ

По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
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