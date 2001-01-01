Экономика
Развеиваем мифы о рынке ценных бумагSnob.ru 04 февраля в 03:42
Фото: Freddie Collins / Unsplash Миф 1. Зарабатывать на ценных бумагах могут только профессионалы Чтобы зарабатывать на бирже, вам необходимо ознакомиться с основами и выбрать надежного брокера, который поможет приумножить капитал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
Децла проводили в последний путь громкими аплодисментами
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто
Компания Volkswagen представила обновленный Passat
Напомним, около месяца назад в рамках автосалона в Детройте был представлен обновлённый Volkswagen Passat для американского рынка, в отличии от него, модель для европейского рынка по-прежнему построена на платформе MQB и оснащается исключительно турбомоторами.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Британская марка Aston Martin опубликовала тизер на новый электрический кроссовер Aston Martin Lagonda All-Terrain, который официально представят публике в рамках ближайшего автосалона в Женеве.
Обновлено в 05:03
Политика
Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука
Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции заявил, что начал получать данные о возможной подготовке покушения на него.
Обновлено в 08:21
Авто
BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext
В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Общество
В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
Театры
Джим Керри исполнит роль Воланда в «Мастере и Маргарите»
Американский актер Джим Керри может исполнить одну из главных ролей в мюзикле «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:05
Политика
«Осатанел»: Захарова ответила на слова Порошенко о бедности Украины
"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости - в здравом уме так даже врать не получится", - написала в комментарии в фейсбуке спикер российского МИДа Мария Захарова.
Обновлено в 09:00
Экономика
Инфляция в России в январе ускорилась до 5%
Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты «Ярс»
С космодрома "Плесецк" запущена межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета РС-24 "Ярс".
Обновлено в 04:45
Авто
Audi представила слегка обновленные купе и родстер Audi TT RS
В продажу обновленные Audi TT RS поступят весной по цене от 67 700 евро, что в пересчете 5 млн рублей.
Обновлено в 07:18
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Политика
В Минпросвещения объяснили исключение учебника по экономике из ФПУ
Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Хакера Лысенко приговорили к 13 годам колонии
«Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — цитирует ТАСС решение судьи.
Обновлено в 09:03
Культура
«Оскар» впервые за 30 лет пройдет без ведущего
Американская церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет без ведущего впервые за 30 лет. Такое решение приняли продюсеры мероприятия.
Обновлено вчера в 21:15
Кино
«Яндекс» решил заняться производством сериалов
Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.
Обновлено в 00:13
Интернет
Google создала расширение для Chrome для проверки безопасности паролей
Корпорация Google выпустила бесплатное расширение Password Checkup для своего браузера Chrome, которое позволяет защитить учетные записи от несанкционированного доступа, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:13
Экономика
Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens
Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов Alstom и Siemens, сообщило ведомство в среду, 6 февраля.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
В России создали православный телефон
Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле.
Обновлено в 04:32
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях реактора беспилотника «Посейдон»
Обновлено вчера в 19:59
Кино
Disney показал новый трейлер «Дамбо» Тима Бертона
На ютьюб-канале Disney Россия появился новый трейлер фильма «Дамбо» режиссера Тима Бертона.
Обновлено в 08:24
Происшествия
На льдине на Москве-реке застряла лисица
Обновлено в 08:55
Экономика
Ростелеком предложил собирать биометрические данные через МФЦ
Ростелеком является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Данные биометрии с 1 июля 2018 года собирают в кредитных организациях.
Обновлено в 02:54