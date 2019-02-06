Экономика
Развеиваем мифы о рынке ценных бумагSnob.ru 04 февраля в 03:42
Фото: Freddie Collins / Unsplash Миф 1. Зарабатывать на ценных бумагах могут только профессионалы Чтобы зарабатывать на бирже, вам необходимо ознакомиться с основами и выбрать надежного брокера, который поможет приумножить капитал.
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Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили на два месяца
В Тверском районном суде Москвы закончилось судебное заседание по вопросу продления срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Александра Кириллу и их общему другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Эквадоре убили российского туриста
Турист из России скончался в Эквадоре из-за множественных ножевых ранений, сообщил представитель консульского отдела посольства РФ в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:51
Наука
Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 00:59
Происшествия
Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей
Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено в 15:29
Авто
BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей
Обновлено в 15:23
Происшествия
Опубликованы первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле
Первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в стамбульском районе Картал опубликовал местный телеканал NTV.
Обновлено в 09:47
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat
Немецкий концерн Volkswagen провел официальную презентацию обновленного седана Volkswagen Passat и рестайлингового Volkswagen Passat Variant, ориентированные на европейским авторынок.
Обновлено в 07:36
Авто
Гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро
Редкий спортивный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года продан на аукционе Sotheby’s в Париже за 4,3 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:07
Гаджеты
В России создали православный телефон
Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира.
Обновлено в 04:32
Общество
В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями
Обновлено в 07:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в наезде на полицейского в Москве
Правоохранительные органы задержали в Тульской области подозреваемого в наезде на легковом автомобиле на полицейского на юге Москвы.
Обновлено в 15:27
Авто
Представлены обновленные купе и родстер Audi TT RS
В рамках автосалона в Женеве в марте этого года состоится официальная презентация обновленных спорткупе и родстера Audi TT RS.
Обновлено в 15:00
Происшествия
«ВКонтакте» сможет автоматически удалять «экстремистский контент»
Популярная платформа «ВКонтакте» получит возможность автоматом отфильтровывать и чистить изображения, признанные экстремистским материалом.
Обновлено в 17:53
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Общество
Рэпера Децла проводили в последний путь аплодисментами
Гроб с телом артиста собравшиеся проводили аплодисментами. Проститься с музыкантом пришли тысячи людей.
Обновлено в 05:45
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Супруга Ярошенко рассказала, что летчик не получает медпомощи
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме Данбери (штат Коннектикут), все еще не получает медицинской помощи, несмотря на обращение к администрации пенитенциарного учреждения.
Обновлено вчера в 04:47
Космос
NASA назвало 2018 год четвертым самым жарким в истории
Два правительственных учреждения используют разную методику расчета глобальных температур, но оба ведомства сошлись во мнении, что прошлый год продолжил самый жаркий период за всю историю метеонаблюдений, который длится уже пять лет.
Обновлено в 17:12
Космос
Космонавты из ОАЭ проходят тренировки по выживанию в подмосковном лесу
Экипаж космонавтов из Объединенных Арабских Эмиратов, который проходит подготовку в России, начал тренировки по выживанию в Подмосковье.
Обновлено в 18:14
Политика
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что "бедственное положение экономики Венесуэлы" лишает венесуэльского лидера последних сторонников.
Обновлено в 14:52
Интернет
Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей
Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Экономика
Навальный нашел у главы «Ростеха» Чемезова квартиру за 5 млрд рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный нашел у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова квартиру стоимостью 5 млрд рублей.
Обновлено в 08:20
Общество
Вертолеты Ка-62 получат новые комплексы связи в 2020 году
Многоцелевые российские вертолеты Ка-62 планируют оснащать комплексами связи нового поколения С-404 с 2020 года, сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника».
Обновлено в 20:50
Авто
Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Здоровье
В столице Мексики от свиного гриппа с октября умерли 20 человек
Министерство здравоохранения Мехико сообщило в среду, что с октября 2018 года в городе от свиного гриппа скончались 20 человек.
Обновлено в 19:29
Общество
В школах Челябинска из-за морозов снова отменили занятия
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Россия может создать наземный комплекс «Калибр» до конца 2019 года
Наземный ракетный комплекс «Калибр» может быт создан уже к концу 2019 года.
Обновлено в 19:37
Политика
Стало известно об оставшемся в Британии третьем отравителе Скрипалей
Третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля, остался в Британии после покушения.
Обновлено в 19:13