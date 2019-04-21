Армия и оружие
Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное мореРоссийская газета вчера в 20:50
Разведывательный корабль HMS Echo военно-морских сил Великобритании вошел 20 апреля в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, отслеживающего прохождение судов через пролив Босфор, пишет РИА Новости.
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Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
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