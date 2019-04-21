Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное мореРоссийская газета вчера в 20:50

Разведывательный корабль HMS Echo военно-морских сил Великобритании вошел 20 апреля в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, отслеживающего прохождение судов через пролив Босфор, пишет РИА Новости.

Наука Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.

Единоборства Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Политика Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Происшествия Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.

Политика Суд отказался снять Зеленского с выборов президента Украины Иск с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты подал наблюдатель Андрей Хилько.

Единоборства Чисора победил Гаши, Аллен нокаутировал Брауна Браун не сумел от него оправиться, и рефери зафиксировал победу Аллена нокаутом.

Политика «Миротворец» удалил супругу Зеленского из черного списка Украинский сайт "Миротворец" удалил жену кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского из базы.

Политика К окружным избиркомам в Мариуполе подогнали бронетехнику Окружные избирательные комиссии в Мариуполе охраняют военные на бронетехнике, сообщает Hromadske.Radio Как пояснили сами военнослужащие журналисту, окружная комиссия является важным объектом, для ее охраны и нужен такой патруль.

Путешествия «Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.

Общество Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».

Энергетика Объем инвестпрограммы «Газпром нефти» в 2018 году составил 375 млрд руб По итогам работы в 2018 году компания получила рекордную чистую прибыль по стандартам МСФО в размере 376,7 млрд рублей, рост показателя к 2017 году составил 48,7%.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Происшествия В Японии автобус наехал на толпу пешеходов Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.

Политика Новая риторика Лукашенко не приблизит Россию к Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко считает Россию оплотом белорусской государственности и суверенитета.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Космос Маск пообщался с подписчиками по-русски Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.