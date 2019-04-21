Армия и оружие

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное мореРБК 21:04

Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.
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Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Телеканал 360°18:39

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Российская газета20:50

Британский военный корабль вошел в Черное море

URA.Ru18:59

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РБК21:04

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Газета.Ru17:58

СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

RT на русском17:50

Корабль-разведчик британских ВМС вошел в Черное море

РИА Новости17:43
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В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»

Премию "Аванс" в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получили в пятницу молодые актеры Александр Кузнецов и Ангелина Стречина, чьи работы вышли в 2018 году, церемонию вручения премии посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, отметивший, что поощрение молодых талантов - "идея замечательная".
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Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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Происшествия

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Двое мальчиков утонули: восьмилетний ребенок ушел под лед, а 14-летний подросток бросился его спасать, но утонул сам.
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Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
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Происшествия

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Транспорт

Уфимские водители троллейбусов недовольны зарплатой

Основная, постоянная часть зарплаты водителя зависит от тарифной ставки.
Обновлено в 13:19
Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
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Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

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Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
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Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

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Общество

Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

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Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
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Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
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Политика

Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть

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Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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Общество

Празднование дня марихуаны в США становится мэйнстримом

«День марихуаны» в США стали отмечать не только рядовые американцы, но и крупные американские компании, сообщает эксперт Алекс Вейга 20 апреля в своей статье на сайте Associated Press.
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Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
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