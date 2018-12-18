Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Lenta.ru
06:12

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор. Об этом сообщает турецкий сайт Bosphorus Observer, отслеживающий проход судов через пролив.
Lenta.ru06:12
с чего всё началось
Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко отметил
 на своей странице в Facebook, что это первый военный корабль НАТО, цель захода которого в Чёрное море сформулирована прямо.
News.ru05:00

Подробнее о событии

СМИ: Британский корабль HMS Echo вошёл в Чёрное море

RT на русском07:07

Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море

РБК07:00

СМИ: британский корабль-разведчик вошел в Черное море

ТАСС06:32

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море, пишут СМИ

РИА Новости04:58

В Черное море вошел корабль-разведчик ВМФ Британии

Znak.com03:53

В Черное море вошел британский корабль-разведчик Echo

Вести.Ru03:42

Разведывательный корабль ВМФ Великобритании вошел в Черное море

Интерфакс03:17
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
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