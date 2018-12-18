с чего всё началось

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор. Об этом сообщает турецкий сайт Bosphorus Observer, отслеживающий проход судов через пролив.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ предотвратила теракты в российской армии Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта против военнослужащих.

Армия и оружие Армия и оружие Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США заказали ещё два корабля типа «Индепенденс» Пентагон заключил контракт с компанией Austal USA на поставку двух дополнительных кораблей прибрежной морской (LCS) зоны типа «Индепенденс», сообщает Mil.Press FlotProm.

Армия и оружие Армия и оружие Японии решила укрепить оборону под давлением США — эксперт

Армия и оружие Армия и оружие Военкор рассказал о готовящейся провокации ВСУ в районе Светлодарска Проводить полномасштабную наступательную операцию ВСУ смогут только на одном направлении Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов считает, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В России создадут новый десантный корабль на базе «Ивана Грена» Военно-морской флот России в будущем может получить новый десантный корабль на базе проекта 11711, первый представитель которого — "Иван Грен" — прошедшим летом был поставлен военным.

Армия и оружие Армия и оружие Новую самоходку для десанта испытают в 2019 году В 2019 году состоятся государственные испытания новой артиллерийской системы и современной машины управления.

Армия и оружие Армия и оружие Токио готовит очередной протест по Курильским островам По данным издания, министр иностранных дел Японии Таро Коно готовит Москве ноту протеста в связи с запланированным российским Минобороны заселением общежитий для военнослужащих ВС РФ на островах Итуруп и Кунашир.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Китай изменят атмосферу в интересах военного использования Согласно Sputnik, в 2018 году российские и китайские ученые провели серию экспериментов в попытке изменить слой атмосферы, известный как ионосфера.

Армия и оружие Армия и оружие Россия готовит большие стратегические учения в Арктике Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019».

Армия и оружие Армия и оружие Зампостпреда РФ при ООН: США хотят разжечь войну между РФ и Украиной Полномасштабную войну между российским и украинским народами пытаются разжечь США.

Армия и оружие Армия и оружие Тульская «оборонка» встречает призывников

Армия и оружие Армия и оружие Израиль показал ракету Gabriel 5 В ролике, выложенном на YouTube и освещающем визит премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху в военно-промышленную компанию Israel Aircraft Industries, впервые показан выставочный макет противокорабельной ракеты Gabriel 5, пишет блог oleggranovsky.