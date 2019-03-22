Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
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Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC
 со ссылкой на доклад разведки США.
Известиявчера в 22:09

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Испытания «Кинжалов» не должны удивлять США — эксперт

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Московский Комсомолецвчера в 19:32

Разведка США доложила о переброске российских «Кинжалов»

Газета.Ru04:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
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Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, всего в прошлом году бригады скорой помощи совершили выезды по 3,5 млн вызовам на территории округа.
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Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Продажи в российской рознице начнутся 28 марта, у себя на родине гаджет уже стал бестселлером.
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