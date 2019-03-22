Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

с чего всё началось

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

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Путешествия Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.

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