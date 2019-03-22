Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
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с чего всё началось
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.Известиявчера в 22:09
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