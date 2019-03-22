Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

с чего всё началось

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общество Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

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Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.

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Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

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Шоу-бизнес На похороны Юлии Началовой пришли многие знаменитости Среди представителей шоу-бизнеса на кладбище пришли Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Николай Басков, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Лариса Долина, Зара, Влад Топалов, "Иванушка" Кирилл Андреев, бизнесмен Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Ксения Новикова из "Блестящих" и многие другие.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.

Политика Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».

Политика США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза» США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Экономика Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Экономика ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд Трубная металлургическая компания (ТМК) продает свою американскую "дочку" — IPSCO Tubulars — компании Tenaris, говорится в сообщении ТМК.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Общество Панин назвал «хайпом» заявление на него за слова о РФ Назвав Российскую Федерацию "грязной, уголовной и гомофобной" страной, российский актер Алексей Панин снова оказался в центре скандала, который на этот раз может обернуться для него уголовным преследованием.

Космос Астронавты NASA вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов Американские астронавты в пятницу, 22 марта, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы.

Гаджеты В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.

Спорт Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Рогозин объявил о вступлении России в космическую гонку Генеральный директор корпорации «Роскосмос» сообщил, что Россия вступает в космическую гонку с другими государствами.

Происшествия Один из пострадавших в ДТП на трассе М5 умер в больнице Один из пострадавших в лобовом столкновении "Газели" и ВАЗ-2114 на трассе М5 в Челябинской области скончался в больнице, сообщили в пятницу в минздраве региона.