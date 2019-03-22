Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

с чего всё началось

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Спорт Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".

Общество Суд на неделю отложил рассмотрение претензий Роскомнадзора к Twitter Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию, связанную с локализацией персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Футбол Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком» Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.

Происшествия В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Технологии Cardano опередил Tron по капитализации. Токен подорожал на 12% Токен Cardano за сутки подорожал на 12,59%, сейчас стоимость монеты оценивается в $0,0589, по данным портала Coinmarketcap.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Спорт Туктамышева порадовалась успехам Загитовой и Медведевой на ЧМ-2019 Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.

Общество МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.

Игры Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.

Футбол Федун: «У многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022» Президент "Спартака" Леонид Федун считает, что большинство игроков из состава сборной России не смогут принять участие в ЧМ-2022 из-за возраста.

Политика Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.

Армия и оружие Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.

Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели трёх человек из-за обстрелов за неделю В самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины в течение недели погибли три человека, ещё двое пострадали.

Космос Коррекция орбиты МКС запланирована на 23 марта Среднюю высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируют увеличить на 1,2 км. Её корректировка запланирована на 17:22 мск 23 марта.

Политика Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.

Политика Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Общество В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Происшествия В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения.

Транспорт Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.