Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
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Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC
 со ссылкой на доклад разведки США.
Известиявчера в 22:09

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Разведка США доложила о переброске российских «Кинжалов»

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СМИ США о «Кинжалах»: Россия намерена развивать этот вид оружия

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Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

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Разведка США узнала о подготовке к испытаниям 20 гиперзвуковых «Кинжалов»

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CNBC: разведка США узнала о переброске РФ почти 20 ракет «Кинжал» на полигон для испытаний

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Московский Комсомолецвчера в 19:32

CNBC рассказал, что РФ переместила 20 гиперзвуковых ракет на военный полигон

Интерфаксвчера в 18:48
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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