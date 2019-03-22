Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

с чего всё началось

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Экономика Штрафы за пьяное вождение не повлияют на цену ОСАГО, заявили в Минфине Минфин исключил неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, сообщил ТАСС замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Происшествия Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза» Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Происшествия Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.

Политика Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Футбол Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Финансы Минфин поменял формат ОФЗ для населения Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).

Экономика Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40% Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. – до $448 млн.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Происшествия Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

Политика Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Происшествия В Ленобласти машинист остановил электричку, чтобы спасти собаку В Ленинградской области у станции Антропшино машинист электропоезда спас собаку, которую неизвестные привязали к рельсам.

Экономика Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.

Армия и оружие Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit Британские военные привели в состояние повышенной готовности спецгруппу в ядерном бункере, принадлежащем министерству обороны страны.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.

Происшествия МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Авто Пикап Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах Итоги любопытны: пикап Ford F-150 единственный получил наивысшую оценку во всех типах краш-тестов без исключений, однако единственный автомобиль в этой порции испытаний, заработавший рейтинг Top Safety Pick, — Honda Ridgeline.

Культура Джон Траволта выразил восхищение русской культурой Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.

Политика Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.