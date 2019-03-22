Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

с чего всё началось

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Политика Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.

Интернет Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.

Футбол Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020 Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.

Авто Госдума не станет вводить запрет на покупку дорогих авто чиновникам В Госдуме отказались вводить запрет на покупку дорогих машин для чиновников.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Спорт Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Авто В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.

Общество Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Политика Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Политика В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.

Происшествия СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Политика Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Футбол СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы» Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.

Происшествия Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.

Происшествия На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.

Общество ФАС начала проверку тарифов на вывоз мусора в четырех регионах России Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке экономической обоснованности тарифов на обращение с коммунальным мусором в Карачаево-Черкесии, Свердловской, Кировской и Сахалинской областях.

Гаджеты Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7 Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.