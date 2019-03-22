Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытанийИзвестия вчера в 22:09

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
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Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC
 со ссылкой на доклад разведки США.
Известиявчера в 22:09

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Разведка США доложила о переброске российских «Кинжалов»

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Разведка США узнала о подготовке к испытаниям 20 гиперзвуковых «Кинжалов»

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Испытания «Кинжалов» не должны удивлять США — эксперт

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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
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