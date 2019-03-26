Армия и оружие
Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»Газета.Ru 00:10
Американская разведка выяснила, что подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся в армии России не раньше 2027 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки.
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«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
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Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
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Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
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Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 15:14
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
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Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
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Армия и оружие
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Здоровье
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
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Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
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Политика
В Казахстане захотели продолжить переименование городов
На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.
Обновлено вчера в 10:30
Технологии
В России появится беспилотный медицинский трамвай
Обновлено вчера в 04:25
Игры
В Battlefield V стал доступен режим королевской битвы
Создатели Battlefield V уже очень давно начали тизерить «Огненный шторм», и теперь эта уникальная версия «королевской битвы» наконец-то стала доступна всем владельцам шутера.
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Обновлено вчера в 16:55
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Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США
Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
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Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
Обновлено вчера в 07:38
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У Apple появился собственный игровой сервис Apple Arcade
Apple анонсировал новый игровой сервис по подписке Apple Arcade.
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Здоровье
Роспотребнадзор провел почти 55 тысяч консультаций по профилактике гриппа
Роспотребнадзор провел более 50 тысяч консультаций граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках проведения с 4 февраля по 10 марта горячей линии, сообщается на сайте ведомства.
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Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
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Обновлено вчера в 10:57
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В вузах России увеличат количество бюджетных мест
В российских вузах планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для абитуриентов 2019 года.
Обновлено вчера в 03:00
Недвижимость
Почти 40% семей в крае могут позволить себе «двушку» в ипотеку
В целом, по оценке аналитиков рейтинга РИА Новости, доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к уровню 40%, — говорят составители рейтинга.
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Политика
Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году
Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
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