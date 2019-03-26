Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»Газета.Ru 00:10

Американская разведка выяснила, что подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся в армии России не раньше 2027 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки.

Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»

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