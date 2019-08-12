с чего всё началось

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Об этом пишет The New York Times.

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

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Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

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Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38% Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.

Происшествия Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.

Авто Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк В России представили беспилотный катафалк, который построен на базе Lada Kalina.

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Политика США ужесточат правила получения виз Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о новом правиле, которое ограничит легальную иммиграцию в страну — в визах будут отказывать недостаточно обеспеченным людям, пишет Reuters.

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Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

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Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

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