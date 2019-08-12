с чего всё началось

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Об этом пишет The New York Times.

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

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