Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»REGNUM 15:21
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Об этом пишет The New York Times.
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с чего всё началось
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях прототипа ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой (кодовое название SSC-X-9 Skyfall), утверждают источники The New York Times в разведке США.Новая газета14:40
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