Политика

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года
Известия
18:25

Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Известия18:25

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Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

Известия18:25

Глава разведки США заявил о «влиянии России, Ирана и Китая» в ходе выборов

RT на русском17:58

Разведка США: Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы

Коммерсантъ17:57

Глава разведки США обвинил Россию в попытке повлиять на последние выборы

РБК17:47

Глава нацразведки США обвинил Россию в стремлении повлиять на выборы в 2018 году

ТАСС17:44

Разведка США заявила о "вмешательстве " России, Китая и Ирана в выборы 2018 года

Газета.Ru17:40

Разведка США обвинила Россию и Китай во вмешательстве в выборы-2018

РИА Новости17:28
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Армия и оружие

AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США

Обновлено в 18:30
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Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:42
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Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД

Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.
Обновлено в 12:18
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В США гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж

Гражданин КНР задержан в четверг в США, его обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал, сообщает минюст США.
Обновлено в 17:25
Политика

МИД РФ сожалеет из-за повышения тарифа на визы США для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство «крайне недоумевающе» воспринимает решение США повысить с 1 января 2019 года тарифы за оформление виз гражданам России.
Обновлено в 19:40
Политика

Помпео заявил, что не доверяет большинству заявлений России

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что не доверяет большинству заявлений России.
Обновлено в 15:39
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
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Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал дизайн варианта заграждения на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:34
Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Обновлено в 11:49
Политика

Роскомнадзор начал проверку BBC

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Политика

Fox назвал причину отставки Мэттиса

В минобороны США может произойти череда отставок из-за ухода главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 13:21
Политика

Эр-Рияд считает своей заслугой принятую СБ ООН резолюцию по Йемену

Совет безопасности ООН единогласно одобрил после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в крупном городе Ходейда.
Обновлено в 18:22
Политика

Во Франции сенат принял меры в ответ на протесты «желтых жилетов»

Во Франции сенат принял социальные и экономические меры, которые предложил президент страны Эммануэль Макрон после протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 19:08
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Газета Daily Express назвала «третьей мировой» ситуацию в Азовском море

Британский таблоид Daily Express выпустил матераал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам".
Обновлено в 17:12
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