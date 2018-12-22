Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

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